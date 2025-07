Lavori programmati su una cabina Erogazione dell’acqua domani a rischio 

I flussi d’acqua in entrata s’interromperanno dalle 9 a mezzogiorno di domani. Una sospensione temporanea utile a consentire al personale specializzato di intervenire sulla cabina di media tensione di Genna ‘e Masoni, nelle campagne di Cardedu, in cui verranno effettuati lavori di manutenzione ordinaria. Di conseguenza cesserà di funzionare l’impianto di rilancio a servizio di Cardedu e Bari Sardo e dunque, in quell’arco temporale che Abbanoa ha comunicato ai sindaci Marcello Vacca e Ivan Mameli, potranno verificarsi casi di mancata erogazione dell’acqua. «Il personale di Abbanoa sarà all’opera per limitare il disagio alle popolazioni e procederà al momento del ripristino della fornitura, con le dedicate regolazioni sulla condotta adduttrice e sulla rete di distribuzione. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate».

