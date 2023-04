Lavori presto al via ma Pixinortu resta ancora chiuso 

«L'aggiudicazione è definita efficace». Poche parole per dire che si avvicina il momento dell'avvio dei lavori di completamento del parco di Pixinortu. Il polmone verde risulta ancora ufficialmente chiuso alla popolazione dallo scorso agosto, dopo alcuni tentativi d'incendio. Ma dietro alla chiusura c'erano anche preoccupazioni relative alla sicurezza«, come era stato riportato nella documentazione, tra alberi pericolanti e degrado. Tre mesi fa era arrivato l'annuncio dell'approvazione del progetto esecutivo: «Siamo pronti ad agire», spiegava il sindaco Madeddu. «Riattiveremo il percorso vita, ci saranno interventi forestali di pulizia e messa in sicurezza e ristruttureremo la casa parco, terminandola». Poi a fine marzo era stato preventivato un taglio di circa 250 tonnellate di legname dal parco, per un valore di seimila euro di ricavi e al netto degli alberi troppo malati per la vendita. Ora arriva la conferma dell'aggiudicazione con una «procedura negoziata senza bando» dei lavori di completamento. Su cinque imprese invitate solo due hanno presentato domanda nei termini stabiliti e solo una ha portato a casa il contratto.

A vincere è stata la Opera srl di Uta, con un'offerta al ribasso di poco più di 230 mila euro. Per ora non sono note le tempistiche di avvio e durata dei lavori che dovrebbero (almeno in parte) rimettere ordine a Pixinortu. Nel documento pubblicato sul sito del Comune si legge che «la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto non è applicabile».

