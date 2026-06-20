«Lavori Pnrr finiti, ora la fase 2» 

Tra dieci giorni i lavori di pavimentazione dell’ultimo tratto di via Duomo con via Angioi e vico La Marmora compreso vico Arcais, chiuso da oltre 15 anni, saranno conclusi. «A quel punto i lavori del centro con i fondi Pnrr saranno ultimati nel rispetto dei tempi imposti dal Piano. I cittadini, nonostante i disagi che ancora per poco sopporteranno per l’inevitabile chiusura di alcune strade, stanno dimostrando una grande collaborazione necessaria per realizzare un intervento strategico per la valorizzazione del centro», commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri.

Il futuro

Del centro storico se ne riparlerà chissà quando? La risposta dell’assessore è categorica: «No, credo molto presto. D’accordo con la Giunta stiamo valutando altri interventi che interesseranno il cuore della città; per essere più precisi il cerchio delimitato dalle antiche mura che vediamo nelle ricostruzioni cartografiche. Il recupero di vico Arcais, chiuso da troppi anni, va in quella direzione; un segnale importante al quale se ne aggiungeranno altri per migliorare la qualità di vita dei residenti e di chi vuol riattivare piccole attività. Non abbiamo deciso che indirizzo dare a vico Arcais, a mio parere può essere riservato a pedoni e bici ma questo è un aspetto secondario. Finiamo i lavori e programmiamo gli altri».

Primo step

Si procederà per gradi. Il primo step del progetto di recupero del centro riguarda i lavori di bitumatura delle strade messe peggio, non che quelle che sarebbero “messe meno peggio” dopo 40 anni buoni di abbandono totale non meritino uguale attenzione. «È vero ma alcune sono al limite della praticabilità e vanno sistemate, altre lo saranno appena avremo le disponibilità finanziarie - replica Licheri – Una priorità sarà data a piazzetta La Marmora, un vero sconcio. A breve interverremo per renderla praticabile, poi sarà completata con l’acciottolato tipico dell’antica piazzetta».

I Piani dimenticati

Già 20 anni fa il Piano particolareggiato del centro prevedeva un finanziamento di 100mila euro per la sistemazione della piazzetta: zero e riporto zero. Più avanti, ma non tanto nel tempo, il programma “Ricostruiamo il centro” prevede l’acquisizione al patrimonio pubblico di vecchie case abbandonate per aprirle alla collettività: verde e panchine, per esempio. Le idee cominciano a circolare, dopo anni di abbandono finalmente si prende consapevolezza di una grande verità: se muore il centro, muore la città.

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