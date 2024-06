Lavori per un milione di euro nella nuova cittadella sportiva 

Procede spedito il progetto di trasformazione dell’impianto da calcio “Paolo Putzolu” di via Musei, in un centro sportivo polivalente. Il Comune ha affidato ad un esterno (l’ingegner Marcello Lai di Monserrato) la progettazione del primo lotto di lavori del valore di un milione di euro che saranno coperti da 700 mila euro del bando Sport e Periferie 2023 e da 300 mila di cofinanziamento comunale.

«Contiamo di confermare le stime sui tempi - dichiara l’assessore allo Sport Davide Aru - avviando il cantiere entro fine anno, forse a novembre. Questo primo lotto equivale all’80 per cento del progetto complessivo che è già visibile in un video in 3D sulla pagina facebook del Comune». Verrà realizzato un nuovo manto del campo da calcio in sintetico al posto di quello naturale, l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di un campo da padel e di uno da beach volley che si affiancheranno a quello da calcio a 5 già presente. «L’obiettivo - aggiunge l’assessore - è un centro sportivo polivalente ed inclusivo, un punto di riferimento all’avanguardia per giovani ed adulti che sosterrà la crescita delle società e degli atleti anche grazie al taglio delle spese relative ai consumi energetici ed ai ricavi che si otterranno dagli affitti dei vari campi».

Nel restante 20 per cento del progetto figurano un secondo campo da padel, uno da basket e beach volley e il riordino degli spazi con la creazione di nuovi parcheggi.

