Lavori per quattro milioni e mezzo 

Il Comune di Villasor comincia l'anno nuovo con quella che di potrebbero definire una lista di buoni propositi, ma che è invece il piano di opere pubbliche programmate per il 2024, tra strade nuove, vecchie strutture e nuove soluzioni.

I fondi

Quattro milioni e mezzo di euro che verranno spesi nell’immediato.

Tra i cantieri ereditati dal 2023 ci sono quelli “itineranti” sulle strade da rimettere in sesto: con più di un milione e mezzo di euro arriva l’asfalto in sei chilometri del centro urbano. I lavori, rinviati diverse volte per permettere che venissero posati i cavi della fibra per la connessione veloce, erano iniziati da pochissimi giorni quando, come da programma, sono sopraggiunte le vacanze natalizie. La ripresa è prevista da domani e la percentuale di completamento è minima, perciò si può parlare di operazioni da iniziare.

Le incompiute

Mezzo milione anche per le strade rurali. Poi a metà gennaio sarà il momento dell'auditorium: inizieranno i lavori di riqualificazione dell'opera incompiuta da quasi 30 anni, per la quale è prevista una spesa di circa un milione di euro e 600mila. Una struttura abbandonata da anni, emblema delle incompiute non solo a Villasor ma in tutta la Sardegna.

«Ci sono anche lavori già avviati e da completare», prosegue il sindaco di Villasor, Massimo Pinna: «Penso alla casa di riposo di via Renzo Cocco: la Regione ci ha dato altri 250mila euro in più circa». Anche questa è un'opera più volte annunciata che ha dovuto fare i conti con i tempi della burocrazia e il passare degli anni. Doppiamente importante anche perché si tratterebbe della prima casa di riposo per anziani del paese. E ancora: continuano i lavori sul castello Siviller con il secondo lotto, dopo il completamento di una prima metà da 600mila euro.

Lo sport

Spazio allo sport: «Abbiamo dei progetti sia per il parco S'Isca dove saranno inseriti un terzo campo da tennis e un percorso vita. A Su Pardu invece realizzeremo uno spazio giochi per i bimbi e completeremo il campo da tiro a volo». E infine la mitigazione idraulica del canale “Sant'Efis” che sembrerebbe pronto, dopo anni di attesa, a partire.

Più complessa la situazione per le palazzine dell'ex zuccherificio: in questo caso il sindaco Pinna ha dichiarato che serve un intervento della Regione di almeno tre milioni.

