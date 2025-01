Lavori per mettere in sicurezza l’area del monumento naturale 

Il progetto esecutivo per la valorizzazione del monumento naturale dei Basalti Colonnari a Guspini ha ricevuto il benestare dopo la conferenza di servizi.

L’iniziativa, finanziata con 149mila 750 euro di fondi regionali, prevede una serie di interventi mirati a migliorare la fruibilità e la sicurezza del sito. I Basalti Colonnari, già riconosciuti come Monumento Naturale dal 1994, sono una conformazione geologica situata a Cuccuru Zeppara, all’interno del centro abitato minerario, che rappresenta una rarità scientifica e paesaggistica: si tratta di prismi basaltici verticali che raggiungono i 20 metri di altezza, accostati tra loro con forma di “canne d’organo”. Una conformazione geologica che rispecchia il risultato del raffreddamento lento della lava avvenuto circa 3 milioni di anni fa e la sua posizione all’interno del centro abitato lo può far diventare un’attrazione importante.Si andranno a realizzare un camminamento pedonale assieme alla rimozione di ostacoli e recinzioni, e verrà installata una segnaletica informativa dotata di qr code. Verrà inoltre realizzata una recinzione. Il progetto, redatto dall’ingegnere Melissa Garau, punta non solo alla conservazione ma anche alla promozione del sito come risorsa culturale e turistica. L’assessore all’ambiente Marcello Serru esprime soddisfazione per il progetto: «L'ufficio tecnico sta lavorando sulla procedura di affidamento affinché si possano avere il prima possibile i lavori finiti per la valorizzazione e la fruizione di questo monumento naturale». (g. g. s.)

