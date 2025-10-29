VaiOnline
Abbanoa.
30 ottobre 2025 alle 00:15

Lavori per le nuove condotte, sospesa l’erogazione idrica 

Interruzione idrica oggi in alcune vie della città. Abbanoa ha comunicato che, a causa di interventi programmati sulla rete idrica per l’allaccio delle nuove condotte, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua dalle 8.30 alle 16.30. Le vie interessate dall’intervento sono Biasi, Manca, Nonnis, Cucca, Nieddu Del Sardo, Pascoli e Congiu Pes. Durante la fascia oraria indicata si potranno verificare cali di pressione, temporanee interruzioni e disagi per i residenti delle zone coinvolte. Il servizio sarà ripristinato regolarmente al termine dei lavori, previsto nel corso del pomeriggio. L’invito è a limitare i consumi e a predisporre adeguate scorte.

