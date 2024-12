Lavori per l’asfalto, si riparte a gennaio 

Conclusi i lavori di viale del Minatore (ma per ora asfaltata solo metà della carreggiata), il Comune ha programmato per il 2025 una nuova fase di bitumazioni. Per continuità con quanto è in corso in viale del Minatore, è in programma un intervento anche in via Stazione. «Poi l’attenzione sarà rivolta – anticipa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – a due strade da tempo in condizioni problematiche: viale Trieste e viale Trento». Viale Trieste presenta sia buche ma anche cedimenti longitudinali (in corrispondenza degli scavi della rete idrica) che “destabilizzano” le vetture. Problematica viale Trento soprattutto vicino alla nuova rotonda e nel segmento fra la rotonda e il bivio con via Asproni. Dovrebbe toccare anche a via Lubiana: «Partecipiamo a un bando da 2 milioni, ma abbiamo 500 mila euro per il tratto più complesso, marciapiedi compresi». Le condizioni critiche di via Ogliastra e via Brigata Sassari (da via Gramsci a via Toscana) sono al centro di valutazioni. Si dovrà invece attendere per le voragini, perché tali sono, vicino a Barega: piuttosto che rattoppare le buche più pericolose (come chiedono i residenti) il Comune varerà un intervento complessivo. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA