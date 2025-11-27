Lavori per la sicurezza sulla 130, avanti adagio  

«A marzo del 2026 ci riuniremo in conferenza di servizi per la messa in sicurezza della Statale 130». A renderlo noto è l’assessore regionale Antonio Piu, nelle vesti di commissario regionale per l’Infrastrutturazione viaria, a distanza di sette mesi dalla conclusione della procedura di “Valutazione di impatto ambientale” (Via) relativa al progetto definitivo di eliminazione degli incroci a raso nel tratto di strada che taglia in due i territori di Decimomannu, Assemini ed Elmas.

in questo lasso di tempo si è lavorato per apportare modifiche necessarie al progetto. «Gli spostamenti degli impianti elettrici idrici e di raccolta delle acque piovane, gli ingenti movimenti di terra, il perfezionamento delle procedure di esproprio per per pubblica utilità hanno previsto modifiche e adeguamenti del progetto definitivo», ha spiegato Piu.

Passi avanti

Lo scorso aprile i Ministeri dell’Ambiente e quello della Cultura avevano sbloccato di fatto il progetto che consentirà di migliorare le condizioni di percorribilità, in termini di funzionalità e sicurezza, della Statale. «Ho incontrato Anas il 24 ottobre e il 20 novembre. Il prossimo obiettivo? Indire la conferenza di servizi per il marzo del prossimo anno», ha spiegato Piu.

In quell’occasione gli enti interesati (Regione, Comuni, Genio civile e quant’altro) esamineranno contestualmente gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, con l’obiettivo di coordinare le decisioni riducendo i tempi per cittadini e imprese: «Dopodiché continueremo con il bando di gara diviso in due lotti: il primo da Decimomannu ad Assemini, il secondo in territorio di Elmas», dice Piu. Di sicuro c’è la disponibilità dei fondi: circa 300 milioni di euro, compresi ulteriori 34 milioni che mancavano nel quadro economico.

Le reazioni

Unanimemente soddisfatti e fiduciosi i sindaci di Decimomannu Monica Cadeddu, di Assemini Mario Puddu e di Elmas Maria Laura Orrù: «È stato un percorso intenso, spesso silenzioso, fatto di puntuali e continui confronti istituzionali, ma che oggi inizia a dare risultati concreti». E Orrù conclude: «Sono fiduciosa che questo importante progetto possa essere realizzato nel più breve tempo possibile per la sicurezza di tutti e con il recepimento delle modifiche richieste dal nostro Comune per migliorare l’accessibilità al nostro territorio».

Il Comitato

Intanto il “Comitato sicurezza strada statale 130” non abbassa la guardia: «Stiamo sempre vigilando sulle tempistiche - ha commentato il portavoce Ottavio Schirru - perché riteniamo la pericolosità della strada un problema da risolvere tempestivamente per liberare i Comuni da questa trappola».

