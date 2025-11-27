VaiOnline
Elmas-Assemini- Decimomannu.
28 novembre 2025 alle 00:23

Lavori per la sicurezza sulla 130, avanti adagio  

Piu: abbiamo dovuto modificare il progetto, a marzo la conferenza dei servizi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«A marzo del 2026 ci riuniremo in conferenza di servizi per la messa in sicurezza della Statale 130». A renderlo noto è l’assessore regionale Antonio Piu, nelle vesti di commissario regionale per l’Infrastrutturazione viaria, a distanza di sette mesi dalla conclusione della procedura di “Valutazione di impatto ambientale” (Via) relativa al progetto definitivo di eliminazione degli incroci a raso nel tratto di strada che taglia in due i territori di Decimomannu, Assemini ed Elmas.
in questo lasso di tempo si è lavorato per apportare modifiche necessarie al progetto. «Gli spostamenti degli impianti elettrici idrici e di raccolta delle acque piovane, gli ingenti movimenti di terra, il perfezionamento delle procedure di esproprio per per pubblica utilità hanno previsto modifiche e adeguamenti del progetto definitivo», ha spiegato Piu.

Passi avanti
Lo scorso aprile i Ministeri dell’Ambiente e quello della Cultura avevano sbloccato di fatto il progetto che consentirà di migliorare le condizioni di percorribilità, in termini di funzionalità e sicurezza, della Statale. «Ho incontrato Anas il 24 ottobre e il 20 novembre. Il prossimo obiettivo? Indire la conferenza di servizi per il marzo del prossimo anno», ha spiegato Piu.
In quell’occasione gli enti interesati (Regione, Comuni, Genio civile e quant’altro) esamineranno contestualmente gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, con l’obiettivo di coordinare le decisioni riducendo i tempi per cittadini e imprese: «Dopodiché continueremo con il bando di gara diviso in due lotti: il primo da Decimomannu ad Assemini, il secondo in territorio di Elmas», dice Piu. Di sicuro c’è la disponibilità dei fondi: circa 300 milioni di euro, compresi ulteriori 34 milioni che mancavano nel quadro economico.

Le reazioni
Unanimemente soddisfatti e fiduciosi i sindaci di Decimomannu Monica Cadeddu, di Assemini Mario Puddu e di Elmas Maria Laura Orrù: «È stato un percorso intenso, spesso silenzioso, fatto di puntuali e continui confronti istituzionali, ma che oggi inizia a dare risultati concreti». E Orrù conclude: «Sono fiduciosa che questo importante progetto possa essere realizzato nel più breve tempo possibile per la sicurezza di tutti e con il recepimento delle modifiche richieste dal nostro Comune per migliorare l’accessibilità al nostro territorio».

Il Comitato
Intanto il “Comitato sicurezza strada statale 130” non abbassa la guardia: «Stiamo sempre vigilando sulle tempistiche - ha commentato il portavoce Ottavio Schirru - perché riteniamo la pericolosità della strada un problema da risolvere tempestivamente per liberare i Comuni da questa trappola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Il rapporto.

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi