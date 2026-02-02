Lavori per la sicurezza dei fiumi, pronti 129mila euro 

Alberi nel letto dei fiumi, canne essiccate, legni morti, rovi ammassati: al via il Piano di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza del Comune di Sanluri. Il progetto è finanziato con 129mila mila euro stanziati dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici del 2024. Già affidato l’incarico a un professionista esterno per circa diecimila euro, per progettazione, direzione e sicurezza del cantiere.

Il progetto interessa il reticolato idrografico dell’abitato, delle campagne e della frazione di Sanluri Stato, vaste aree dove si punta a ripristinare le sezioni di deflusso e la funzionalità idraulica, rimuovendo ostacoli e garantendo la sicurezza. «Il pericolo di esondazione – ricorda l’assessore all’Ambiente, Franco Nurra- è un campanello di allarme per i possibili rischi in caso di annunciato maltempo, l’ultimo dei giorni scorsi è il ciclone Harry. La nostra città, zona rossa, ancora una volta è stata colpita: i danni sono ingenti, abbiamo chiesto la calamità naturale. Intanto si parte con i fondi in cassa e l’impegno di spesa assunto per interventi in zone abbandonate da tempo, dove ultimamente l’attenzione per le opere da eseguire è cresciuta, anche per via dei danni creati dagli allagamenti: una recente indagine parla di stato di emergenza».

Nel lungo elenco delle priorità, salvo variazioni in corso, ci sono il fiume Piras che scorre da via Funtana Noa all’intersezione con via Campidano; Tramamma da via Giovanni XXIII in località bia San’Antiogu becciu; Predi Sanna dall’uscita per San Gavino al sottopasso della 131; Corti Baccas da su Cummoi al confine di Sardara: Acqua Sassa in località Bia Leddis; Gora de Bacca Managus, dal piano artigianale alla strada per il Consorzio di bonifica.

