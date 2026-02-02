VaiOnline
Sanluri.
03 febbraio 2026 alle 00:29

Lavori per la sicurezza dei fiumi, pronti 129mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alberi nel letto dei fiumi, canne essiccate, legni morti, rovi ammassati: al via il Piano di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza del Comune di Sanluri. Il progetto è finanziato con 129mila mila euro stanziati dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici del 2024. Già affidato l’incarico a un professionista esterno per circa diecimila euro, per progettazione, direzione e sicurezza del cantiere.

Il progetto interessa il reticolato idrografico dell’abitato, delle campagne e della frazione di Sanluri Stato, vaste aree dove si punta a ripristinare le sezioni di deflusso e la funzionalità idraulica, rimuovendo ostacoli e garantendo la sicurezza. «Il pericolo di esondazione – ricorda l’assessore all’Ambiente, Franco Nurra- è un campanello di allarme per i possibili rischi in caso di annunciato maltempo, l’ultimo dei giorni scorsi è il ciclone Harry. La nostra città, zona rossa, ancora una volta è stata colpita: i danni sono ingenti, abbiamo chiesto la calamità naturale. Intanto si parte con i fondi in cassa e l’impegno di spesa assunto per interventi in zone abbandonate da tempo, dove ultimamente l’attenzione per le opere da eseguire è cresciuta, anche per via dei danni creati dagli allagamenti: una recente indagine parla di stato di emergenza».

Nel lungo elenco delle priorità, salvo variazioni in corso, ci sono il fiume Piras che scorre da via Funtana Noa all’intersezione con via Campidano; Tramamma da via Giovanni XXIII in località bia San’Antiogu becciu; Predi Sanna dall’uscita per San Gavino al sottopasso della 131; Corti Baccas da su Cummoi al confine di Sardara: Acqua Sassa in località Bia Leddis; Gora de Bacca Managus, dal piano artigianale alla strada per il Consorzio di bonifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 