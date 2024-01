Lavori per la sicurezza degli studenti 

Partono i lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza nella scuola primaria Dionigi Scalas di corso Europa. Gli interventi, inseriti nell’ambito del progetto Iscol@ Asse II, sono volti al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione e alla messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. È il primo passo di un programma di interventi che riguarda anche altre scuole.

I lavori

Le opere, pari a circa 530mila euro (di cui 327mila di lavori) finanziati con fondi Pnrr e comunali, verranno eseguiti dall’impresa Ceiet di Quartu Sant’Elena. «Il progetto», spiega l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni, «approvato a settembre prevede l’adeguamento alla normativa antincendio, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dei servizi igienici del piano terra, la realizzazione di nuovi sistemi di raccolta e allontanamento dei reflui e di un nuovo impianto per il collegamento verso la rete fognaria di Abbanoa. La durata prevista dei lavori è di circa sei mesi».

Intanto è stato istituito il divieto di sosta, almeno fino al 25 maggio, nei parcheggi di fronte al nuovo varco realizzato sulla recinzione del plesso scolastico. Il nuovo ingresso consente l’accesso degli automezzi della ditta appaltatrice. Il divieto è stato istituito anche per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale.

Il piano

Già nel 2015 Assemini aveva redatto uno studio di fattibilità per riqualificare la scuola media Pascoli-Nivola di corso America. Nel 2018 sono arrivati i primi finanziamenti del progetto Iscol@ per le tre scuole dell'infanzia e dell’asilo nido. Nel giugno del 2021 il ministero dell’Istruzione ha approvato un elenco di interventi da finanziare a favore della Regione, assegnando al Comune di Assemini quelli necessari per effettuare una serie di lavori nelle elementari di corso Europa, via Carmine, via Di Vittorio e via Asproni e nelle medie di via Cipro.

Solo per l’istituto Efisio Carboni di via Asproni sono stati stanziati 468mila euro, di cui 374mila con fondi regionali e 94mila comunali. I lavori sono terminati a novembre: «Il progetto - prosegue l’assessora Meloni - prevedeva l’adeguamento dei servizi igienici alle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nello stesso periodo si è concluso l’intervento finanziato con il Pnrr per la sostituzione degli infissi al Gramsci di via di Vittorio».

I progetti

«Si sta concludendo in questi giorni - conclude Meloni - l’intervento di riqualificazione degli esterni della scuola Fedele Piras di via Firenze. E sono iniziate le opere di accantieramento presso l’istituto Nivola in via Cipro relative all’intervento Pnrr che prevede la realizzazione della nuova impermeabilizzazione della copertura, opere di risanamento interno delle murature danneggiate, opere di adeguamento normativo antincendio della palestra e altri piccoli lavori esterni».

RIPRODUZIONE RISERVATA