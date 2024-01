Lavori per la rotatoria, deviato il traffico 

La viabilità asseminese ha subito e subirà nuovi cambiamenti: si sta concludendo il cantiere che ha visto la realizzazione delle due rotonde nello snodo tra via Sardegna e via Cagliari. Disagi da qualche settimana anche per il nuovo cantiere di via Piave dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un’altra rotonda che disciplinerà l’incrocio tra via Majorana e corso Africa. Transenne e segnaletica sono già piazzate in una zona strategica per l’ingresso e l’uscita dalla cittadina, data la presenza, al termine della via Piave del semaforo che conduce alla Statale 130. Si tratta di poche centinaia di metri, ma che spesso si vedono congestionate per la consistente affluenza veicolare: code e lunghe attese.

Viabilità

Per ovviare ai problemi sono previste modifiche alla viabilità, come spiega Alessia Meloni, assessora ai Lavori pubblici: «Il traffico leggero sarà deviato per consentire l'avanzamento dei lavori, mentre sarà consentita per il traffico pesante e i bus per minimizzare disagi di tutti: il diametro della rotonda sarà infatti di circa 8 metri. Consigliamo alla cittadinanza di seguire gli aggiornamenti alla viabilità sulla base delle disposizioni della polizia locale che indicheranno i percorsi alternativi».

L’amministrazione di Mario Puddu sembra essere consapevole della concreta possibilità dei creare disagi quotidiani, ma il progetto va avanti, continua l’assessora: «L'opera è indispensabile, quel tratto è un punto nevralgico per chi entra ad Assemini da Decimo e dalla Statale 130, e per chi deve raggiungere le proprie abitazioni o servizi come scuole e uffici. Lì si sono concentrati incidenti assai di frequente, ed è da sempre oggetto di valutazioni e possibili interventi. Siamo fiduciosi nella comprensione della cittadinanza, a fronte di una maggiore sicurezza finale».

Il dibattito

La minoranza segue l‘evolversi della situazione. Niside Muscas, consigliera di minoranza, pretende chiarimenti: «A giorni chiederemo un accesso agli atti per verificare la sicurezza dei nuovi percorsi, compresa la rotonda di via Piave, nel cui incrocio effettivamente sono avvenuti molti più incidenti che nelle altre strade oggetto di lavori. Occorre verificare la sicurezza per gli automobilisti, ma anche per i pedoni, vista la vicinanza delle scuole, e la condizione definitiva delle piste ciclabili già presenti». Rivendica poi la paternità del cantiere il pentastellato Diego Corrias: «La rotatoria di via Piave è un altro progetto eredità del M5S all’attuale giunta e contribuirà a ridisegnare la viabilità di Assemini: meno traffico, più sicurezza, maggiore funzionalità e risparmio di tempo. Erano questi gli obiettivi che la giunta dell’ex sindaca Sabrina Licheri si era prefissa con il progetto. Gli asseminesi ci chiedevano di intervenire in quell’incrocio: era decisamente uno dei punti più pericolosi, in termini di viabilità, del paese. La nuova rotatoria migliorerà notevolmente la situazione, e gli asseminesi potranno apprezzarne gli effetti».

Conclude infine il sindaco Mario Puddu: «Questa è un’opera molto attesa da tutta la cittadinanza perché è un incrocio sentito come pericoloso, in cui si sono sempre verificati molti sinistri quindi questi lavori sono indispensabili».

