Lavori per la riqualificazione delle condotte: lunedì niente acqua in numerose strade e piazze 

Niente acqua a Sant’Elia lunedì dalle 8,30 alle 16,30: la temporanea interruzione erogazione idrica sarà necessaria per consentire i previsti lavori di riqualificazione del quartiere portati avanti dal Comune.

Abbanoa dunque comunica con qualche giorno d’anticipo l’inevitabile disservizio e le numerose vie in cui si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio idrico. Queste le strade e le zone coinvolte: via Vespucci, Magellano, Schiavazzi, Utzeri, Giovanni Manurita, traversa Manurita, Carmen Melis, Livingstone, De Luna, viale Ferrara, Fasano, Dei Musicisti, Gavino Gabriel, Luigi Rachel, Giulio Buzenac, piazza Luigi Falchi, piazza Lao Silesu, piazza Demuro, Borgo Sant’Elia, Vecchio Borgo Sant’Elia, piazzale Borgo Sant’Elia e zona Sant’Elia stadio.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA