VaiOnline
Sant’Elia.
12 dicembre 2025 alle 00:35

Lavori per la riqualificazione delle condotte: lunedì niente acqua in numerose strade e piazze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Niente acqua a Sant’Elia lunedì dalle 8,30 alle 16,30: la temporanea interruzione erogazione idrica sarà necessaria per consentire i previsti lavori di riqualificazione del quartiere portati avanti dal Comune.

Abbanoa dunque comunica con qualche giorno d’anticipo l’inevitabile disservizio e le numerose vie in cui si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio idrico. Queste le strade e le zone coinvolte: via Vespucci, Magellano, Schiavazzi, Utzeri, Giovanni Manurita, traversa Manurita, Carmen Melis, Livingstone, De Luna, viale Ferrara, Fasano, Dei Musicisti, Gavino Gabriel, Luigi Rachel, Giulio Buzenac, piazza Luigi Falchi, piazza Lao Silesu, piazza Demuro, Borgo Sant’Elia, Vecchio Borgo Sant’Elia, piazzale Borgo Sant’Elia e zona Sant’Elia stadio.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 