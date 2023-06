Lavori per la rete idrica, stop alle auto in via Nenni 

Stop al traffico in via Nenni per consentire i lavori di sistemazione della rete idrica. Un mese e mezzo circa senza auto - da oggi sino al 28 giugno, e dall’1 luglio sino al 12 agosto - nel tratto fra via Romagnino e via delle Azalee, come deciso nell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Marco Cantori.

Il cantiere era stato annunciato a maggio da Abbanoa e dal Comune di Selargius: un piano da 1 milione e mezzo circa per riqualificare tutta la rete idrica del centro abitato. Risorse ottenute grazie ai finanziamenti del Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione, e inserite all’interno del pacchetto approvato dal Consiglio d’amministrazione della società.

Prima tappa in via San Martino, dove il cantiere per riparare - e sostituire nei tratti più critici - le condotte colabrodo è iniziato subito e di fatto concluso nei giorni scorsi. In calendario c’è anche via Bellini, dove l'intervento è previsto tra gli incroci con via San Martino e via Torrente, il tratto di via Roma interessato, invece, è compreso tra gli incroci tra via San Salvatore e via Campi Elisi. In progetto ci sono anche la via Togliatti, dove si procederà alla sostituzione integrale delle tubature sino a via De Gasperi.

Saranno sostituite le condotte dove attualmente si registrano criticità, come nel caso di via Nenni dove verranno dismesse le vecchie tubature e realizzate quelle nuove. Un intervento che - come viene sottolineato nell’ordinanza comunale - «l’interdizione della circolazione stradale nel tratto compreso fra via Romagnino e via delle Azalee». Opere importanti - aveva commentato l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa alcune settimane fa - «che inevitabilmente comporteranno qualche disagio, ma sono necessari per una riorganizzazione dei distretti idraulici urbani».

