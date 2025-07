Lavori per la pista ciclopedonale, nuova viabilità in via Giulio Cesare 

Cambio di rotta alle porte di Sestu in via Giulio Cesare per i lavori del percorso ciclopedonale e l’illuminazione. Sarà consentito l’ingresso a chi viene dalla ex 131 per entrare in centro, e vietato a chi invece esce dalla cittadina. L’ordinanza, pubblicata sull’albo pretorio, vale “dal 16 luglio per sei mesi”. Come spiega il vicesindaco e assessore a Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita, «considerato che era necessario ridurre la strada a una corsia per poter eseguire i lavori, era stata emessa un’ordinanza che prevedeva il senso unico di marcia in uscita da Sestu. Ciò ha però creato problemi per raggiungere le attività artigianali e commerciali della zona a chi arrivava dall’esterno, per cui è stata emessa una nuova ordinanza che inverte il senso unico: ad entrare dalla ex ss131 verso il paese». In questi giorni non pochi automobilisti passavano ugualmente ignorando il divieto e c’è chi ha proposto anche un semaforo: «Col comando della polizia locale è stato valutato, ma scartato per via della lunghezza del cantiere e perché usandolo solo durante le ore diurne di lavoro, avrebbe creato confusione agli automobilisti che nelle restanti ore avrebbero dovuto rispettare il senso unico», aggiunge Bullita.

