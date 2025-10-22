VaiOnline
Sestu.
23 ottobre 2025 alle 00:27

Lavori per la nuova condotta contro le perdite idriche 

Una nuova condotta di quasi due chilometri di lunghezza. È l’ultimo asso calato da Abbanoa nella partita giocata contro le perdite d’acqua e la bassa pressione di una rete ormai troppo vecchia. I lavori si svolgeranno lunedì, dalle 8.30 alle 18. L’acqua mancherà in via Giulio Cesare, Piave, Mascagni, Verdi, Sant’Efisio, Andrea Costa e Segni. La condotta è già posata, restano solo da effettuare i collegamenti. Non ci saranno disagi al traffico.

«Garantirà l’approvvigionamento idrico della zona dal serbatoio Corraxe in viale Monastir seguendo un tracciato che passerà lungo via Giulio Cesare e la strada che costeggia la cava Foradas de S’Arenas», spiega il gestore unico delle acque in Sardegna. Passa anche sotto al fiume, «utilizzando una tecnologia “no dig – senza scavo” di trivellazione orizzontale controllata». In seguito costeggia il vecchio depuratore fino all’incrocio con via Costituzione, continua lungo viale Europa e via Picasso fino ad arrivare all’incrocio con la ex SP 8, oggi via Veneto.

L’intervento è di quelli importanti, perché la condotta alimenterà i distretti Costituzione, Picasso e Rosa: gran parte di Sestu a sud del rio Matzeu. Proseguono così i lavori di Abbanoa a Sestu, e negli ultimi anni il gestore ha investito più di un milione di euro. Lunedì l’acqua potrebbe essere ancora torbida dopo la fine dei lavori, e qualsiasi anomalia può essere segnalata al numero verde 800.022.040, sempre attivo.

