Viale Diaz.
06 ottobre 2025 alle 00:52

Lavori per la metro, oggi cambia la viabilità 

Scatta oggi la rivoluzione del traffico per i lavori della metropolitana leggera, con modifiche alla viabilità in vigore sino a maggio del prossimo anno.

In viale Diaz, il tratto compreso tra via Stazione Vecchia e via Pirastu, la carreggiata subirà un restringimento in entrambi i sensi marcia, con una corsia per senso di marcia. Con la carreggiata ristretta, è fatto salvo inoltre il divieto di sosta h24, con rimozione forzata, in entrambi i sensi marcia e il limite di velocità di 30 chilometro all’ora. Resterà aperta alla circolazione l'intersezione tra viale Diaz e via Sonnino. Chi percorrerà viale Diaz in direzione Poetto non potrà più girare a sinistra in via Stazione Vecchia ma potrà soltanto proseguire dritto verso la chiesa di Bonaria o svoltare a destra all’altezza di via Sonnino (svolta regolata dal semaforo). Sul senso di marcia opposto, direzione piazza Amendola (via Roma), resta la possibilità di proseguire diritto e a sinistra all'intersezione con via Sonnino, regolate dal semaforo.

In via Sonnino, sulla semicarreggiata sinistra in direzione viale Diaz, all’incrocio con viale Bonaria, sarà consentito proseguire diritto e svoltare a sinistra in viale Bonaria. Questo perché, dopo quasi due anni, in viale Bonaria, nel tratto compreso tra via Sonnino e via Stazione Vecchia, verrà revocata la corsia riservata al passaggio degli autobus.

