Lavori per la metro, disagi in viale Diaz e niente acqua  

I lavori per la realizzazione della tratta Repubblica/Matteotti/ Stazione della metro vanno avanti, per fortuna senza interruzioni. A essere interrotta, semmai, sarà l’erogazione dell’acqua perché oggi in quel cantiere interverrà Abbanoa. Il gestore idrico annuncia che mancherà l’acqua nella zona di viale Diaz tra via Sonnino e Piazza Deffenu. L’interruzione coinvolgerà parte della via Sonnino, via Campidano e le vie limitrofe. I lavori – comunica Abbanoa – inizieranno intorno alle 9 e si stima che potrebbero essere portati a termine verso le 17. Sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni anche nell’ultimo tratto di via Sonnino (tra viale Diaz e viale Colombo) e via Campidano.

Nella stessa giornata un’interruzione dalle 9 alle 15.30 riguarderà anche via Giudicessa Vera, alla Fonsarda, per consentire a un condominio privato di eseguire un intervento negli impianti idrici interni all’edificio. Potrebbero verificarsi cali di pressione anche nelle strade vicine.

«L’erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato», fa sapere Abbanoa. Per segnalazioni c’è il numero verde 800.022.040 è attivo 24 ore su 24.

RIPRODUZIONE RISERVATA