Lavori per la metro, cambia la viabilità anche in viale Bonaria 

Due mesi di disagi anche nella zona di viale Bonaria, dove da oltre un anno la viabilità è stata stravolta a causa dei cantieri per la realizzazione della tratta della metropolitana leggera che tra qualche anno (fare previsioni è ormai impossibile) collegherà piazza Repubblica e piazza Matteotti.

Dalle 8 di oggi sino al 14 settembre è prevista la chiusura totale di viale Bonaria, all'incrocio con viale Cimitero, mentre nel tratto da via Barone Rossi sino alla delimitazione del cantiere (viale Bonaria-viale Cimitero) ci sarà la revoca della corsia riservata, l'istituzione del doppio senso di circolazione e il limite di velocità di 30 chilometri all’ora. All'incrocio con via Barone Rossi sarà obbligatorio svoltare a destra mentre in via Nuoro, all’incrocio con viale Bonaria, è revocata la direzione obbligatoria a sinistra ed è confermato il segnale di stop. In piazza Donatori di sangue, nel varco in uscita su viale Bonaria ci sarà uno stop e la direzione obbligatoria a sinistra.

Intanto mercoledì alle 17.30 nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, in via Marengo 2, il sindaco Massimo Zedda, la vicesindaca Cristina Mancini e l'assessore alla Mobilità Yuri Marcialis incontreranno i cittadini per presentare il progetto di riqualificazione di Viale Merello.

