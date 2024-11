Lavori per la mensa scolastica 

Sono terminati i lavori del primo lotto per la realizzazione della mensa scolastica nell’istituto secondario di primo grado di Senorbì. Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Appena incassato l’assegno, proprio per velocizzare i tempi di apertura del cantiere, la Giunta cittadina guidata dal sindaco Alessandro Pireddu ha approvato il progetto esecutivo insieme al quadro economico nel quale sono definiti i costi dell’importante opera pubblica: ai 250mila euro previsti per la realizzazione dei lavori, vanno aggiunti circa 60mila euro stanziati per ottemperare alle spese tecniche di progettazione e sicurezza. In totale 320mila euro, più o meno la stessa cifra spesa per la sistemazione dei locali che ospitano il servizio mensa per i bambini della scuola primaria dell’Istituto Mezzacapo in via Lombardia. Sono costati infatti 300mila euro (anche in questo caso soldi del Pnrr) gli interventi conclusi di recente. (sev. sir.)

