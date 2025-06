Lavori per la fibra ottica, internet veloce non è più un sogno 

A Uta sono iniziati i lavori di realizzazione della rete della fibra “to home” inseriti nel programma del Governo che punta a coprire con il collegamento veloce i centri abitati delle Regioni in precedenza sprovviste. Un intervento che segue quello svolto qualche anno fa per dotare il paese della dorsale di connessione.

L'opera è realizzata dalla Infratel su delega del Ministero del Made in Italy e ha l'obiettivo di ridurre il gap digitale di alcune aree italiane e favorire il permanere sul mercato delle aziende. Finiti i lavori, i cittadini potranno richiedere il collegamento alla rete ultra veloce.

«Si tratta di un intervento atteso da anni cui lo Stato da finalmente attuazione», dice il sindaco Giacomo Porcu. «Avere una connessione veloce è un requisito fondamentale per chi sta sul mercato e lavora come le imprese e le migliaia ci concittadini per i quali ormai lo smart working è una consuetudine. Il progetto risale a parecchi anni fa per cui abbiamo preso in carico le segnalazioni dei concittadini nuovi residenti che richiedono un'estensione della rete nelle nuove zone urbanizzate nelle quali si è espanso l'abitato. Speriamo che questa richiesta sia presa nella dovuta considerazione dal Governo». (l. e.)

