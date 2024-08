Lavori per la fibra ottica, disagi al traffico nelle strade del centro 

Rallentamenti al traffico e qualche disagio nelle strade del centro a causa dei lavori per la fibra ottica. Nei giorni scorsi ci sono state delle lamentele e delle segnalazioni. Il Comune, pur non avendo alcuna competenza sui cantieri, tiene sotto controllo gli interventi e dialoga continuamente con la ditta Elecnor di Cagliari che sta eseguendo i lavori. «Le tracce rosse sull'asfalto che molti cittadini ci segnalano – fanno sapere dalla Elecnor – devono rimanere scoperte per almeno trenta giorni, affinché il cemento possa assestarsi. È una prescrizione prevista dalle norme, prima che trascorra questo lasso di tempo non è possibile procedere alla posa dell’asfalto». Attraverso il confronto con le ditte impegnate nella realizzazione della rete, l’amministrazione comunale ha imposto che la copertura delle tracce con l’asfalto sia larga 1,5 metri e non mezzo metro come previsto da capitolato. «In questo modo – continua il responsabile della ditta Elecnor – abbiamo evitato la formazione di quel fastidioso “effetto cordolo” molto spesso visibile sulle strade interessate dai lavori».

