Lavori per il recupero delle mura del castello medievale 

Al via i lavori di ristrutturazione delle mura del castello di Sanluri, un progetto che prevede anche la sistemazione degli spazi esterni. «Premetto – spiega il sindaco, Alberto Urpi- che da diversi anni la gestione della fortezza medievale è condivisa tra il Comune e i proprietari, la famiglia Villasanta. Di fronte alla necessità di salvare le mura di cinta che presentavano diversi problemi, di concerto abbiamo partecipato ad un bando del Pnrr che ha ottenuto un finanziamento complessivo di 230 mila euro».

E nei giorni scorsi sono state avviate le opere di conservazione della mura storiche, un progetto affidato a specialisti del settore. L’intervento prevede inoltre una nuova veste degli spazi esterni, in particolare del giardino d’ingresso. «Non si tratta- ricorda Urpi- di una semplice area verde, è un luogo culturale, dove sono sempre più frequenti le iniziative a sfondo sociale e storico, ma anche ricreativi con spettacoli di vario genere».

Il cantiere aperto si è reso necessario e urgente dopo il taglio dei cipressi,al confine delle mura nei lati tra le vie Castello e Brigata Sassari, malati da tempo. Un intervento per ragioni di sicurezza, in quanto un pericolo potenziale anche per le persone che fossero presenti nel cortile o che attraversassero le strade. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA