Lavori per il recupero del centro Isola 

Vanno avanti a Sinnai i lavori di recupero dell’edificio del centro Isola nella via Piave che un tempo ospitava anche corsi di cestineria. Un progetto che non è mai veramente decollato.

I nuovi lavori fanno parte di un lotto che una volta ultimato potrà presto consentire anche la riapertura della struttura. Per il recupero completo l’amministrazione comunale ha chiesto un ulteriore finanziamento per la riqualificazione del piano primo e dell’area cortilizia, nonché la rivisitazione dei rapporti e dei collegamenti tra l’immobile, la via pubblica, l’area a parco e l’area a parcheggio vicina. Un intervento da 600mila euro, somma che è stata richiesta dal Comune alla Regione.

I lavori in corso sul piano terra hanno subito una sospensione dovuta alla necessità di revisione di alcuni costi e a piccole modifiche agli impianti idraulici. Alcuni lavori già eseguiti, altri in fase di ultimazione. (r. s.)

