Lavori per il raddoppio dei binari: chiude l’accesso a via Genneruxi 

Da lunedì al due febbraio via Genneruxi chiuderà in prossimità del passaggio a livello. Il provvedimento, disposto con un’ordinanza dal dirigente comunale del Servizio opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti, è stato adottato per consentire il completamento dei lavori per la realizzazione del raddoppio della tratta Gennari/Caracalla della Metropolitana leggera.

Per lo stesso periodo è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, con validità 0-24, su ambo i lati per lunghezza di 10 metri, prima e dopo il passaggio a livello.

L’intervento, effettuato dall’Arst, rientra nell’ambito dell’appalto per il raddoppio del binario nella tratta Repubblica-Caracalla e per l’adeguamento delle fermate. Un cantiere avviato a gennaio dell’anno scorso che, secondo quanto aveva annunciato l’Arst, si sarebbe dovuto concludere entro fine giugno ma che ha subito numerosi rallentamenti. Da allora la metro è ferma e le tratte fra piazza Repubblica e Monserrato sono state coperte da bus sostitutivi i cui tempi di percorrenza sono nettamente superiori a quelli dei treni.

Proseguono, intanto, i lavori per la realizzazione della linea tre che collegherà piazza Repubblica a piazza Matteotti. Entro aprile l’Arst confida di finire l’intera linea fino alla fermata di San Saturnino. «Proseguiamo con i lavori sia sul raddoppio della linea Caracalla-Repubblica, con il rifacimento degli attraversamenti stradali, sia sul versante verso piazza Matteotti», cioè via Dante, viale Cimitero, quindi piazza Madre Teresa di Calcutta con la vasche di contenimento delle acque piovane, poi viale Diaz e infine via Roma», ha detto nei giorni scorsi il direttore dell’azienda Carlo Poledrini.

