Lavori per il nuovo ospedale, avanti tutta 

I lavori al nuovo ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale da 215 posti letto procedono senza sosta. La Asl ha proceduto due giorni fa ad approvare la delibera per il pagamento della quindicesima tranche dei lavori svolti alla ditta Finso da 2 milioni 882mila e 700 euro. Così il nuovo nosocomio, che si trova a pochi passi da quello attuale, è ben visibile da via Pascoli e dalla strada che porta alla provinciale per Sardara. Alcune enormi gru sono il segno dei lavori che dovrebbero concludersi a metà del prossimo anno e che vedono impiegati anche più di 70 lavoratori.

Il cantiere

L’area interessata ai lavori è un grande cantiere di 10 ettari. Oltre alle infrastrutture, ci saranno i percorsi di viabilità specifici e differenziati, i parcheggi per il personale e gli utenti (484 posti per 14.756 metri quadri), aree verdi (52.260 metri quadri) e un’elisuperficie per l’atterraggio e la partenza dei mezzi di soccorso. L’edificio del nuovo ospedale ha uno sviluppo orizzontale su cinque livelli (1 seminterrato e 4 livelli fuori terra).

Per la sanità del territorio il nuovo ospedale rappresenta un passaggio molto importante come evidenzia il commissario straordinario della Asl Medio Campidano Maria Francesca Ibba: «Siamo in un momento cruciale di passaggio dal vecchio al nuovo, non solo a livello strutturale, ma anche organizzativo, tecnologico e logistico. Questo cambiamento è profondo e richiede un vero e proprio salto culturale. Dobbiamo portare nel nuovo ospedale tutto ciò che sappiamo fare al meglio, tutte le nostre eccellenze, le nostre “punte di diamante” che già oggi hanno ricadute importanti e positive sul territorio».

La svolta

Il nuovo nosocomio permetterà di far fronte alla carenza di spazi dell’attuale ospedale, che potrà ospitare servizi ora sparsi in tutto il territorio tra Marmilla e Medio Campidano: ‘‘Per realizzare l’ospedale del futuro non possiamo pensare di entrare nella nuova struttura lavorando come oggi. C’è bisogno di un vero e proprio cambio di passo, un impegno rinnovato che deve venire da tutti. Questo ospedale non è solo nostro, ma è di tutti, operatori e cittadini, ed è per loro che dobbiamo sentirci una unica comunità, unita nell’obiettivo di offrire un’assistenza di qualità superiore».

È da anni in prima linea anche Sergio Pili, direttore sanitario dell’ospedale: «La realizzazione del nuovo nosocomio porterà a dare nuovo senso e altro destino al vecchio “Nostra Signora di Bonaria” . San Gavino avrà l’opportunità di realizzare una vera e propria città della salute dalla via Roma all’inizio della provinciale per Sardara: lo straordinario hub socio-sanitario potrà sviluppare un indotto socio-economico che potrebbe trasformare il Comune e il Medio Campidano».

