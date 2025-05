Lavori per il nuovo depuratore 

Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo depuratore di Mandas. Si tratta di un progetto del costo complessivo di 3 milioni e 300 mila euro che prevede la costruzione e la messa in funzione di un depuratore fognario nelle campagne in località Borta. Soldi finanziati dalla Regione e gestiti dall’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (Egas).

Saranno realizzati un sistema di sfioro in ingresso, un nuovo canale con grigliato meccanico e by-pass per lo scarico delle acque meteoriche in eccesso, oltre a un sistema di trattamento per eliminare e ridurre i materiali di superficie. Il progetto prevede inoltre alcuni interventi sulla vasca di equalizzazione che dovrà essere risanata e riattrezzata in modo da regolarizzare le portate dell’impianto e migliorare i consumi.

«Abbiamo effettuato un sopralluogo sul cantiere per verificare l’andamento dei lavori in corso - dice il sindaco Umberto Oppus -; siamo molto soddisfatti perché, anche attraverso la realizzazione di questa importante e moderna infrastruttura, stiamo costruendo la Mandas del futuro». Il vicesindaco Umberto Deidda invece sta portando avanti il progetto per il riuso dei reflui da depurazione a fini agricoli. (s. sir.)

