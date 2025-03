Lavori per i parcheggi sul litorale 

La prima zona del litorale di Castiadas che avrà i nuovi parcheggi sarà quella di Santa Giusta, a poche centinaia di metri dallo Scoglio di Peppino (che però ricade nel territorio di Muravera). I lavori per un totale di un milione e mezzo di euro sono partiti in questi giorni e prevedono, appunto, la realizzazione di parcheggi attrezzati in tre delle spiagge più frequentate di Castiadas: San Pietro, Cala Pira e, appunto, Santa Giusta. Ma solo quelli di Santa Giusta saranno già pronti per la stagione turistica ormai imminente: «In un primo momento - ha detto il sindaco Eugenio Murgioni - avevamo pensato di partire da Cala Pira perché lì è in programma il numero chiuso. Visti i tempi stretti, si è deciso di partire da Santa Giusta. A Cala Pira si interverrà al termine della stagione estiva a meno che non si riesca ad accelerare sulla tabella di marcia».

Alla fine i nuovi stalli per le autovetture saranno quattrocento (di cui 15 per le persone con disabilità) e 75 per le due ruote. Il materiale utilizzato è il calcestruzzo drenante. Ciascun parcheggio sarà dotato di isola ecologica interrata, spazi di sosta per la mobilità lenta, servizi igienici e panchine. Tutte le aree saranno videosorvegliate e i parcheggi, come nelle ultime stagioni, saranno a pagamento.

