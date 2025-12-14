VaiOnline
Isili.
15 dicembre 2025 alle 00:39

Lavori per i nuovi loculi in cimitero 

Riprenderanno a breve a Isili i lavori di ampliamento e miglioramento funzionale del cimitero comunale. Un intervento diventato fondamentale soprattutto dopo gli anni del Covid che hanno visto un’impennata dei decessi.

Il progetto è stato diviso in diversi interventi, per un importo di 250mila euro, si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione e valorizzazione delle strutture comunali, e mira a garantire spazi adeguati e decorosi. C’è stato già un primo ampliamento che ha portato alla sistemazione di alcuni blocchi di locali e la realizzazione di diverse tombe a terra. I lavori di estensione dell’area proseguiranno dunque con questo ulteriore intervento.

Il progetto include anche il miglioramento dei percorsi interni, con la creazione di un nuovo ingresso e relativi parcheggi . «Questa è un’importante opera pubblica – ha detto il primo cittadino Luca Pilia – e anche un segno tangibile dell’impegno dell’amministrazione per garantire spazi pubblici adeguati e dignitosi. Siamo consapevoli che il cimitero è un luogo di grande significato per la comunità e per questo è necessario che ogni dettaglio venga curato con rispetto e attenzione».

