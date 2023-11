Lavori per far rinascere  il ponte sul canale delle Saline 

Ad un mese e mezzo dall’inizio dei lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte del canale delle Saline, a Carloforte, l’intervento procede secondo il cronoprogramma.

Dopo la demolizione del ponte si è proceduto con la palificazione dell’area su cui dovrà essere ricostruita la struttura. «Siamo nei tempi - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - servono altri 10 giorni per la maturazione del calcestruzzo poi potranno essere sistemate le impalcature». I tempi complessivi stimati per la conclusione dei lavori sono di sei mesi. Si tratta di un punto nevralgico per la circolazione stradale di Carloforte e, infatti, sono state necessarie delle modifiche al traffico: dopo la chiusura di viale Osservatorio astronomico tutto il traffico in entrata e in uscita dalla zona sud di Carloforte è stato convogliato verso la strada di Macchione. Per garantire il passaggio pedonale nella zona adiacente ai lavori lungo il Canale delle Saline è stata posizionata una passerella mobile con rampe di accesso.

Dopo il collaudo della passerella sono state decise alcune prescrizioni: innanzitutto sulla struttura è consentito solo il traffico pedonale, si sconsigliano le scarpe con tacco e il transito dei bambini attraverso la passerella potrà avvenire solo in presenza dei genitori. Inoltre, si legge nell’ordinanza, «si consiglia il transito solo nelle ore diurne», perché la struttura è solo in parte illuminata. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA