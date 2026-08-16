Lavori per eliminare le barriere architettoniche 

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale per rendere Iglesias sempre più accessibile e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità.

Tra le zone interessate figurano via San Salvatore, all’angolo con via Cappuccini, in corrispondenza del cimitero, via Valverde, via Cattaneo, via XX Settembre, via Roma e via della Regione. Saranno inoltre individuate e riviste altre aree che presentano problemi di accessibilità. Particolare attenzione sarà dedicata ai passaggi pedonali rialzati, che in alcuni punti dovranno essere adeguati per consentire il transito delle persone con disabilità.

«È un lavoro lungo, che risente di un abbandono durato decenni – sottolinea il vicesindaco Francesco Melis – ma porterà sicuramente un vantaggio a chi è costretto a modificare i propri percorsi quotidiani a causa di marciapiedi e attraversamenti poco agevoli». Gli interventi sono svolti dai manutentori edili del programma Lavoras, coordinati da Marcello Congiu. «Sappiamo che la nostra città non è ancora pienamente accessibile e che il percorso da compiere è ancora lungo. - sottolinea l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - Proprio per questo è necessario continuare a intervenire, programmando le trasformazioni urbane con una nuova attenzione all’accessibilità».

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