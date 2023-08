Lavori per combattere le alluvioni  

«Altri duecentomila euro per impedire che alcune zone di Villasor finiscano sott'acqua: un nuovo intervento per risolvere questo problema che da decenni interessa il paese». Sono cominciati i lavori di mitigazione idraulica nella zona di via Grazia Deledda. A raccontarlo è il sindaco Massimo Pinna. «È un'opera pubblica di grande importanza per noi», spiega, consentirà un maggiore deflusso delle acque piovane risolvendo una criticità del centro urbano. I cittadini aspettano questo intervento da almeno trent’anni». E in effetti anche le foto di alcuni cittadini confermano i disagi: in alcuni punti, la via Grazia Deledda, si trasformava in una vera e propria piscina a cielo aperto, con i relativi danni alle case e, specialmente, agli scantinati. «E non serve nemmeno troppa acqua, basta una pioggia forte. Purtroppo le condotte esistenti non sono sufficienti a far defluire le acque piovane». Ed ecco spiegata la necessità dei nuovi lavori.

I lavori

Operazioni analoghe sono state portate a termine nella zona di piazza Padre Pio dove i problemi erano gli stessi. I lavori sono partiti a inizio 2022. A disposizione c'erano circa novecentomila euro. «I residenti di via Grazia Deledda possono stare tranquilli, ora da noi il problema sembrerebbe risolto», spiega Maurizio Puxeddu, residente nella zona di piazza Padre Pio. «Finalmente vediamo la luce dopo anni di problemi e di danni che hanno comportato importanti esborsi finanziari». E sempre Puxeddu, prima dei lavori, aveva ipotizzato una possibile causa del problema: «Io sono nato qui, 56 anni fa. Il problema è venuto fuori circa 30 anni fa. Le vecchie costruzioni hanno contribuito a modificare le pendenze e gli scoli dell’acqua. In passato ho lottato con il Comune e ho raccolto le firme delle circa cinquanta famiglia nella zona. Ora sembra sia tutto passato».

I disagi

Il sindaco, lo scorso anno, aveva promesso interventi anche via Grazia Deledda e quel momento è arrivato. Per permettere lo svolgimento dei lavori e la posa delle tubazioni, intanto, Pinna chiede un mese di pazienza ai residenti. Diverse le modifiche (temporanee) alla circolazione, dai divieti di sosta fino alla chiusura di tratti stradali, ma anche svolte obbligate, almeno fino al 30 settembre, quando gli interventi dovrebbero concludersi. «Era uno dei nostri obiettivi, per portarlo a termine chiediamo la collaborazione dei cittadini della zona. Lo facciamo per la messa in sicurezza del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA