Lavori per 855mila euro nelle chiese 

Le chiese di Iglesias dedicate a Nostra Signora di Valverde e a San Salvatore saranno rimesse a nuovo. I lavori per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione sono stati affidati alle ditte appaltatrici nei giorni scorsi.

I fondi

L’importo complessivo di 855 mila euro è così suddiviso: un finanziamento regionale pari a 500 mila euro per gli interventi nella chiesa dedicata a San Salvatore nel rione di Serra Perdosa e un altro di 355 mila euro per gli interventi relativi alla chiesa di Nostra Signora di Valverde che saranno divisi in due lotti.

Nella Chiesa dedicata a San Salvatore l’intervento è finalizzato, attraverso una serie di opere, alla riqualificazione del parco e alla valorizzazione del monumento, restituendo visibilità dalla via Leonardo da Vinci e migliorando il contesto rappresentato dal Compendio ex Gescal.Il progetto ruota su quattro punti cardine: gli interventi sulle recinzioni, opere inerenti il verde con la realizzazione di percorsi e pavimentazioni, impianti di irrigazione, ed infine, un nuovo impianto di illuminazione led. I tempi previsti per la realizzazione di questi lavori corrispondono a duecento giorni.

Nella Chiesa dedicata a Nostra Signora di Valverde, gli interventi sono necessari al risanamento e valorizzazione della Chiesa e si suddividono in opere all’interno dell’edificio religioso e altri lavori all’esterno. Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno gli elementi lignei della copertura e sarannio poi eseguiti lavori sulla copertura della navata centrale, nella copertura del presbitero, nelle cappelle, nel confessionale e nella sacrestia. Verranno anche rimossi gli intonaci degradati e saranno eseguite opere di riqualificazione delle facciate nord.ovest e sud-est. In particolare, si interverrà nelle fasce decorative realizzate con conci in pietra lavorati bassorilievo.

Il Comune

«Sono progetti molto importanti - ha dichiarato l' assessore ai lavori pubblici Alberto Cacciarru - opere che riqualificano e valorizzano due importanti Chiese, sostenendo tematiche legate al verde, e all'ampliamento dei servizi anche a supporto delle attività culturali».

