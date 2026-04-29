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Burcei.
30 aprile 2026 alle 00:11

Lavori per 350mila euro nella chiesa 

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Al via presto a Burcei i lavori di completamento della sistemazione della chiesa di Santa Maria di Monserrato e dell’oratorio. Saranno spesi 350mila euro. Con 200mila euro si interverrà nella chiesa e nella casa parrocchiale limitrofa al monumento principale. Per la chiesa si prevede l’eliminazione delle criticità presenti con la bonifica e la rasatura dell’intonaco grazie a una malta a base calce, cui seguirà la pittura.

Per le cupole del presbiterio si prevede la demolizione e successiva ricostruzione della copertura della lanterna e di parte della cupola principale. Previsti anche interventi di impermeabilizzazione.

All’interno del presbiterio è stato poi previsto il posizionamento di una unità di condizionamento a filo pavimento.

«Con altri 150mila euro – spiega il sindaco Simone Monni - verranno completati altri interventi di ristrutturazione della Chiesa e dell’oratorio, compresa la manutenzione della copertura. Previsti anche progetti in legno destinati a valorizzare gli spazi parrocchiali. Questi interventi sono stati sollecitati dall’ex parroco don Giuseppe Pisano, con cui il Comune ha collaborato per arrivare ai finanziamenti e alla loro gestione». (ant. ser)

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