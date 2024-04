Lavori notturni per due giorni sulla 131 dcn 

Da mesi la strada statale a quattro corsie 131 dcn, all’altezza di Nuoro, è diventata l’incubo di molti automobilisti, spesso intrappolati in lunghe code per banali tamponamenti o incidenti favoriti dai cantieri stradali. L’ultimo si è verificato solo due giorni fa quando per oltre mezz’ora, a causa di un tamponamento senza feriti, all’uscita della galleria di Pratosardo, si è formata una lunga coda in entrambi i sensi di marcia.

Per evitare che l’arteria si trasformi in una trappola anche durante la bitumazione, Anas ha programmato gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale lungo il tratto di circa 10 chilometri già interessato dai lavori di riqualificazione dei viadotti della 131 dcn in località Marreri durante le ore notturne.

I lavori sono previsti per domani e venerdì e si svolgeranno unicamente in orario notturno.

La strada verrà chiusa in entrambi i sensi di marcia a partire dalle ore 22 fino alle 6 del mattino successivo. Durante l’intervento e la chiusura al traffico, gli automobilisti dovranno seguire il percorso alternativo che sarà segnalato in loco.

Le auto saranno costrette a fare ingresso nella città di Nuoro e a usufruire della viabilità urbana e percorrere la provinciale 45, cioè la vecchia strada Nuoro-Siniscola.

