Lavori notturni, caos diurno: disagi nella 131 dir e in viale Monastir 

I lavori li fanno di notte ma non basta a evitare il caos di giorno. La concomitante posa dell’asfalto in viale Monastir e nella 131 dir - già penalizzata dalla riduzione della carreggiata nella zona di Sestu - e la sostituzione di alcuni giunti di dilatazione, sempre nella 131, hanno creato file chilometriche all’ingresso della città ma anche all’uscita.

Se si fanno così tanti lavori insieme (per non parlare della città) non è sufficiente la pur lodevole buona volontà dell’Anas di stendere il nuovo asfalto in un tratto di circa tre chilometri e mezzo dalle 22 alle 5 del mattino (weekend esclusi).

I disagi sono stati segnalati dappertutto. In viale Monastir, soprattutto tra il cimitero e l’ingresso nella 131 dir, nel corso di gran parte della mattina si è formata una fila di alcuni chilometri.

All’ingresso della città, al chilometro otto, poco prima del bivio per gli ospedali o per viale Monastir la strada è stata a lungo ridotta a una corsia per la sistemazione dei giunti di dilatazione in un cavalcavia. File chilometriche e proteste per la totale assenza di segnaletica preventiva – i cartelli dovrebbero essere sistemati molto prima per consentire agli automobilisti di cercare strade alternative – ma anche per lo scarso numero di operai impegnati nei lavori.

In una nota l’Anas spiega che « sino a giovedì 3 agosto, dalle 22 alle 5, rimarranno chiuse le uscite della 131 verso la 131 dir, rispettivamente al 7,290 (direzione Cagliari) e al km 6,610 ( direzione Sassari). Sarà chiusa inoltre l’uscita i n direzione Sassari della 131 dir al km 5,795 verso la 131 per chi arriva da aeroporto. Inoltre, il traffico che percorre la 131 verso Sassari e diretto nella statale 131 dir verrà deviato sulla statale 554 al km 5,600.Il traffico della statale 391 proveniente dall ’aeroporto di Elmas in direzione Sassari sarà convogliato sulla statale 130».

