Lavori non autorizzati, caos traffico 

L’incubo traffico non svanisce con il passare dei giorni. Anzi, peggiora. Complici due nuovi cantieri temporanei spuntati ieri vicino a quello di via Roma-lato portici che da una decina di giorni ha rivoluzionato la città e le abitudini dei cagliaritani. Mercoledì mattina, ore 8.30, viale Colombo: auto in colonna dal semaforo di viale Ferrara, tutti a passo d’uomo fino al semaforo di viale La Plaia. A creare il caos è un cantiere del Verde pubblico che non poteva essere aperto a quell’ora quando il traffico è sempre più intenso: gli operai “chiudono” una corsia per poter lavorare ed effettuare la potatura della siepe nella corsia centrale. «Un errore», ammette subito l’assessore Giorgio Angius. «Ci scusiamo per i disagi creati, quel cantiere doveva essere aperto dopo le 10», proprio come stabilisce un’ordinanza del servizio viabilità datata dicembre 2022. Passano le ore, la situazione non migliora: via Molo Sant’Agostino (oltre la sede dell’Arst), direzione viale La Plaia, fine mattinata e ancora nel primo pomeriggio: auto di nuovo incolonnate da via Lungomare 11 Settembre per colpa di un cantiere privato di una società edile non autorizzato dal Comune che lavora per mettere in sicurezza un cornicione. «Se avessimo detto sì a un nuovo cantiere», anche temporaneo, «nell’area di via Roma non lo avremmo autorizzato a quell’ora», dice il dirigente del servizio Viabilità Daniele Olla.

La giornata

Non bastassero i grandi cantieri inaugurati dall’amministrazione per migliorare la città (via Roma, soprattutto), non fossero sufficienti gli altri lavori avviati da tempo che inevitabilmente strozzano la viabilità (viale Buoncammino, per esempio), aggiungiamoci pure “il caso” di via Porcell, la strada chiusa da cinque mesi per colpa di un muro pericolante dell’università che l’ateneo deve ancora sistemare, che ha costretto il Comune a stravolgere la viabilità in tutta la zona. Soprattutto nelle ore di punta, circolare in auto a Cagliari, anche sulle strade alternative indicate per evitare il centro, è un incubo: mezz’ora in fila per attraversare viale San Vincenzo (nonostante l’amministrazione abbia allungato i tempi del semaforo verde in piazza d’Armi), quasi dieci minuti per salire dai Giardini Pubblici a Porta Cristina (un centinaio di metri), lo stesso tempo per scendere da piazza Costituzione al semaforo di viale Regina Margherita. Se poi si aggiungono anche nuovi cantieri, allora è la fine, si legge nelle centinaia di post pubblicati ieri sui social dai cagliaritani.

Cosa è successo

Una premessa è d’obbligo: quello che è accaduto ieri in viale Colombo è un vero e proprio misunderstanding (un malinteso). Il perché lo spiega l’assessore al Verde Giorgio Angius: «Martedì c’è stata una segnalazione su una siepe pericolosa, quindi l’intervento è stato programmato come urgente. La regola generale stabilisce che questi interventi devono essere fatti dopo le 10, proprio per evitare di congestionare il traffico in zone sensibili della città, e intervenire prima di quell’ora è stato un errore. Un errore che non si ripeterà più», assicura Angius, dettato comunque da un’esigenza di un pericolo attuale.