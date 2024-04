Lavori nell’ufficio postale, un prefabbricato per i servizi 

Via ai lavori nell’ufficio postale di Macomer, in via Gramsci, interessato dagli interventi previsti da “Polis casa dei servizi digitali”. Sono previsti la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi. Alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Dal 15 aprile, sarà operativo un prefabbricato antistante la sede, aperto secondo i consueti orari.

