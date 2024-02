Lavori nell’ora di punta, il traffico sulla rotatoria va in tilt 

Lavori e disagi ieri mattina a Margine Rosso. Gli operai hanno aperto i cantieri per il rifacimento della segnaletica all’altezza della rotatoria in piena ora di punta. Così alle 8 del mattino si è formata una lunga fila di auto già dall’altezza di Bellavista.

«Un incubo», commenta Giovanni Manca in coda per andare al lavoro a Cagliari, «ma è possibile che non si riesca a programmare i lavori a un orario decente in modo da evitare il caos? Hanno aperto i cantieri proprio nell’ora di punta quando ci sono migliaia di residenti del litorale che si spostano per raggiungere Cagliari o il centro di Quartu. Per quanto mi riguarda sono arrivato a lavoro in forte ritardo».

Il rifacimento della segnaletica all’altezza della rotatoria rientra nella messa in sicurezza di via Leonardo da Vinci nel tratto di competenza del Comune dal rondò di Margine Rosso all’incrocio con via Marco Polo. Nei giorni scorsi erano già state tracciate strisce pedonali e linee di mezzeria oltre a due attraversamenti pedonali rialzati all’altezza della ringhiera che si affaccia sulla spiaggia e poco prima della stessa via Marco Polo. Sono stati poi messi in sicurezza gli stop agli incroci con le diverse strade. Resta invece tutto com’è nel tratto di competenza della Città Metropolitana.

RIPRODUZIONE RISERVATA