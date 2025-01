Lavori nell’ippodromo e nel campo di tiro a volo 

Il Comune di Decimoputzu è pronto a ripartire con i lavori nell’ippodromo e nel campo di tiro a piattello. I 250mila euro, dell’Unione dei Comuni (Decimopuzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa), si potranno utilizzare per il rifacimento delle strutture.

«Questo finanziamento sarà speso in uguali parti per le due strutture», spiega il sindaco Antonino Munzittu. «Abbiamo previsto il rifacimento della pista dell’ippodromo e la rimessa degli spogliatoi e una fossa per il tira a piattello. Si tratta di strutture ormai chiuse da dieci anni. Il nostro obiettivo è riaprire tutti gli impianti chiusi da tempo in paese». Un tempo nelle piste dell’ippodromo si svolgevano tante gare: «Parliamo di strutture che io stesso avevo inaugurato», dichiara Munzittu. «Però adesso, ci sono troppi impianti fatiscenti ormai da anni».

Il Comune aveva a disposizione un milione e 250mila euro della programmazione territoriale. Denaro che già è stato preso: «Oltre all’ippodromo e il campo di tiro a piattello - continua Munzittu – dobbiamo restaurare il museo, il parco San Basilio e la piscina. Non mi piace vedere le strutture chiuse. Per questo stiamo cercando di finire e iniziare i lavori». (l. e.)

