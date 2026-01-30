Lavori nell’ex mercato, il tempo stringe 

Il tempo comincia a stringere. In attesa di capire se saranno concesse eventuali proroghe, il Comune ha fretta di cominciare la riqualificazione dell’ex mercato civico di via del Redentore. Perché la scadenza per il completamento e la rendicontazione del progetto è per ora fissata al 31 agosto 2026, pena il rischio di perdere il finanziamento Pnrr da 4,5 milioni di euro ottenuto per la realizzazione dell’opera. Nonostante l’impresa aggiudicataria fosse stata individuata già nel 2024, i lavori non sono infatti mai iniziati. A fine settembre 2025 la Giunta firmava una delibera per modificare il progetto, con un’altezza inferiore della struttura e una facciata più consona al contesto del centro storico. Una scelta maturata in seguito a una serie di interlocuzioni con la Soprintendenza.

I tempi

Sull’avanzamento dell’iter, intanto, il Comune resta abbottonato. Ma quello che filtra da piazza Maria Vergine è che se dovesse concludersi positivamente la conferenza di servizi – in scadenza il 15 febbraio – il cantiere potrebbe partire entro l’inizio della primavera. In assenza di ulteriori osservazioni degli enti sovraordinati, infatti, la pratica verrà trasmessa a Roma per ottenere l’ok definitivo. Con un costo stimato di quasi 5,5 milioni di euro, il progetto prevede una vera e propria trasformazione dell’edificio, chiuso dal 2013 e ora in condizioni fatiscenti, in una moderna struttura polifunzionale, con ristoranti, bar, terrazze e spazi di coworking.

Parcheggi

Tiene banco però il nodo parcheggi. A fronte della carenza di posti auto in centro, dove lasceranno i propri veicoli i clienti? Tra i gruppi politici che battono sulla questione c’è il Pd. «I cittadini si confrontano quotidianamente con la mancanza di parcheggi. A risentirne è l’economia locale, penalizzata dalla scarsità di aree di sosta a supporto delle attività commerciali», sostiene la dem Francesca Congiu. «A questo quadro già critico si aggiungono le problematiche legate al mercato civico, che avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità di rilancio per la città ma che non è ancora aperto. Un’opera che continua a esistere più sulla carta che nella realtà, mentre restano irrisolti i problemi di parcheggio, viabilità e accessibilità». Anche in questo caso l’amministrazione non si sbilancia, ma ciò che trapela è che lo studio di un’area di sosta sia all’ordine del giorno. Una delle cause che portarono alla chiusura del mercato, d’altronde, fu proprio la mancanza di stalli per i clienti. Errore da non commettere due volte.

