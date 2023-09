Lavori nelle vie del centro 

Divieto di sosta, su entrambi i lati, fino al 22 settembre, in via Ferrara dove sono in corso i lavori di sistemazione della viabilità che interessano anche via Messina. Il cantiere per la manutenzione di diverse strade del centro, che dura da tempo, condiziona evidentemente la circolazione stradale degli autoveicoli. Da qui il provvedimento, «finalizzato a consentire il regolare svolgimento dei lavori tutelando la stessa circolazione e, nel contempo, la sicurezza delle maestranze impegnate nell’attività di cantiere e la pubblica incolumità». (ig. pil.)

