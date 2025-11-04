Lavori nelle strade sino a fine gennaio 

Modifiche alla viabilità in vista per le strade di Elmas. Dal 10 novembre al 31 gennaio 2026 la cittadina si trasformerà in un cantiere edile itinerante per consentire la posa della nuova canalizzazione della “linea media tensione Silas”.

Per agevolare l’esecuzione dei lavori si è reso necessario prevedere l’istituzione di obblighi e divieti temporanei alla circolazione stradale. In particolare sono previsti divieti di sosta, restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e breve sospensione della circolazione veicolare laddove non sia fattibile altra soluzione, nei tratti di volta in volta interessati: dal 10 al 19 novembre in via Lana, dal 20 novembre al 5 dicembre in via Capo Spartivento, dall’8 al 23 dicembre nelle vie Quarto dei Mille, Polveriera e Amundsen, dal 5 al 12 gennaio nelle vie Caprera e Sulcitana, dall’8 al 22 gennaio nelle vie Ferrarin, Cagna, Salomone, Arma Azzurra e Santa Caterina, dal 13 al 22 gennaio nelle vie Carloforte e Sant’Antioco, dal 23 al 31 gennaio nelle vie Giliacquas, Arma Azzurra, Tirso, traversa Tirso e Coghinas.

I lavori si svolgeranno sempre dalle 8 alle 17, orari durante i quali è stato istituito il divieto di sosta (e, talvolta, di transito) con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati delle strade interessate. (sa. sa.)

