Lavori nelle strade, rivoluzionata la viabilità 

Per i prossimi giorni sono previste numerose modifiche alla circolazione nel centro abitato di Guspini. Lunedì, per carico-scarico materiali, vietati transito e sosta in via Tuveri tra il civico 16 e via G.A. Sanna, dalle 8 alle 12. Lo stesso giorno, per posizionamento auto-gru, vietati sosta e transito in via Bellini (tra civico 8 e via Rossini) dalle 7 alle 16 (circolazione consentita ai residenti). Martedì, per scarico materiali, vietati transito e sosta in via Milano (tra via Bologna e via Eleonora d’Arborea) dalle 8 alle 11. Da lunedì a mercoledì, invece, per una serie di interventi alla rete telefonica, dalle 7,30 alle 18, divieti di sosta e circolazione regolata da movieri in via Castoldi (tra le vie Montevecchio e Tuveri, e tra le vie Tuveri e Galileo Galilei), vico II Alberto Castoldi, via Salvatore Farina (tra le vie Montevecchio e Diaz); lunedì, 28 aprile, stesse disposizioni in via Emanuela Loi, martedì in via Carbonia e mercoledì in via Santa Maria (tra via Dessì e limite abitato). Mercoledì, per consentire la messa in sicurezza di un cornicione, vietati transito e sosta in via Buozzi (tra civici 2 e 4) dalle 14 alle 17. Fino all'8 maggio, infine, per la manutenzione di un fabbricato, divieto di sosta in via Pavese tra il civico 3 e viale Di Vittorio. (g. g. s.)

