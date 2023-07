Lavori nelle strade, riaprono i cantieri 

Dopo uno stop di tre mesi il Comune ha deciso di ricominciare la sistemazione delle strade. Fanno parte di un primo lotto di interventi che era stato iniziato ma poi sospeso per consentire a enti vari, come ad esempio Abbanoa, di ripristinare impianti e strutture.

Le strade designate sulle quali si era già pronti ad riasfaltare tracciati in alcuni casi disastrosi (in altri meno) sono via Risorgimento, Gallura, Cannas, Lucania e Santa Caterina. Queste ultime tre strade sono ormai in condizioni pietose. «L'intervento ammonta a 600.000 euro - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - e rientra appunto in un primo pacchetto di radicali ripristini che avevamo dovuto congelare perché si palesava il rischio che altri enti avrebbero dovuto riaprire le strade, ma adesso si ricomincia". Fra progettazione e lavori da avviare nei mesi prossimi, il Comune ha pianificato un secondo lotto che riguarderà la via Sirri, alcuni tratti di piazza Matteotti e varie zone del rione Rosmarino. Discorso ben diverso purtroppo per quanto riguarda il tratto basso di via Lubiana per il quale sarà necessario reperire fondi aggiuntivi, ma è in condizioni peggiori di altre strade in cui si è già intervenuti. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA