Lavori nelle strade provinciali 

Incontro tra il sindaco di Villaperuccio Marcellino Piras e l'amministratore della Provincia del Sulcis Iglesiente Sergio Murgia per effettuare un sopralluogo e verificare le criticità nel territorio. Piras aveva posto i problemi legati allo sfalcio dell'erba che toglie la visuale oltre che molto pericolosa per il rischio incendi. Segnalati anche problemi legati alla sicurezza nelle strade dove i guard rail scardinati non sono stati riposizionati, uno in particolare nel tratto di strada che si interseca con la statale 293 tra Santadi e Villaperuccio. Sopralluogo anche in zona Is Mattas, dove una parte del manto stradale ha ceduto, nonostante la segnaletica dia evidenza del dosso, per gli automobilisti, rappresenta un pericolo. Murgia ha garantito che a breve verranno avviati i lavori per la risoluzione dei problemi evidenziati dal sindaco. (m. g. p.)

