Lavori nelle strade più trafficate 

Sono iniziati nell’abitato di Settimo San Pietro i lavori per la messa in sicurezza di alcune strade particolarmente trafficate. Prevista la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in alcuni punti, quelli più a rischio. Giorni fa si è invece provveduto all’installazione della segnaletica verticale.

Il primo intervento interessa la via 4 Novembre, di fronte al Municipio, dove sono arrivati uomini e mezzi che hanno già eseguito la prima parte del progetto. Si proseguirà poi nelle vie 1° Maggio (diventata una delle strade più trafficate anche da mezzi pesanti e che porta al Parco degli Ulivi. al campo sportivo e alla Stazione ferroviaria), Roma, Leonardo da Vinci e Corsica. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il mese o al più tardi a dicembre. Negli ultimi anni sono stati installati dissuasori nella via San Salvatore, nel pressi di un caseggiato delle elementari e all’ingresso dell’abitato.

RIPRODUZIONE RISERVATA