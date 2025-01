Lavori nelle strade,  ecco i divieti 

L’amministrazione comunale di Mogoro fa partire una serie di interventi per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni in alcuni importanti punti dell’abitato. Prendono il via domani in via in Fratelli Cervi una serie di lavori nell’area destinata alla realizzazione di un parcheggio per facilitare l’accesso ai servizi. Sino al termine delle opere, gli uffici comunali hanno istituito il divieto di sosta e fermata per poter svolgere gli interventi di adeguamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Questi lavori non saranno comunque gli unici e apriranno la strada a una serie di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza che, in seguito, interesseranno anche numerose altre strade come le vie Cagliari, Roma, Nuova, Maxia, Cavalleria, V. Spano, Tuveri, Murenu e Lussu. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA