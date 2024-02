Lavori nelle strade e nelle scuole, una squadra di pronto intervento 

Tempestività negli interventi per la messa in sicurezza di strade urbane ed edifici pubblici. Per raggiungere questo obiettivo, il Comune di Dolianova ha bandito due appalti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane e del plesso scolastico di viale Europa. Per entrambi sarà individuato un unico operatore in modo da avere un solo soggetto a cui rivolgersi in caso di necessità accorciando notevolmente i tempi di intervento.

Per la manutenzione delle strade e della segnaletica, la somma stanziata è di 78mila euro, l’incarico avrà durata annuale. Chi si aggiudicherà l’appalto dovrà eseguire gli interventi programmati dal Comune e assicurare un pronto intervento in caso di emergenze causate da abbondanti precipitazioni o eventi calamitosi come spesso capita durante l’inverno. Questo consentirà di porre rimedio ai dissesti del manto stradale (buche, cedimenti, distacchi) che creano pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Per l’appalto della scuola, lo stanziamento ammonta invece a 40mila euro per garantire alcuni piccoli interventi di manutenzione straordinaria. Tra questi, la realizzazione di una piccola isola ecologica accanto all’area mensa, l’isolamento con guaina bituminosa della copertura dei bagni della scuola dell’infanzia, la sostituzione della pavimentazione esterna dell’ingresso delle scuole medie, il rifacimento di alcuni intonaci e la sistemazione delle porte interne antifuoco e la messa in sicurezza dell’area giochi. (c. z.)

