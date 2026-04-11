Lavori nelle strade di Torre delle Stelle 

Inizieranno nei prossimi giorni, i lavori per la pavimentazione in via Urano, una delle strade di maggior traffico che porta al mare di Torre delle Stelle. Il Comune di Maracalagonis ha appaltato il progetto da diverso tempo, ma i lavori che sono stati però rinviati per la messa in opera della fibra ottica, altro intervento particolarmente atteso nel villaggio turistico.

Gli stessi lavori sono praticamente ultimati: si darà quindi ora spazio all’impresa che ha vinto l’appalto per la pavimentazione della strada, ricordando che via Urano è trafficatissima durante l’estate, con pesanti disagi per la polvere che puntualmente si forma al passaggio delle auto. Ovviamente i residenti, i turisti e i villeggianti si augurano anche per questo motivo che gli stessi lavori vengano ultimati prima dell’estate, in concomitanza con l’avvio della nuova stagione turistica. (ant. ser.)

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